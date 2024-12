50mn Inside du 7 décembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 7 décembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





50mn Inside du 7 décembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 A la une – La famille royale britannique pour Noël

Entre le retour de Kate Middleton et l’absence du coupe Harry et Meghan, comment vont se passer les fêtes de fin d’année ?

🏰 En coulisses – le château de Sissi

Replongez dans la saga Sissi et son mythique château devenu un hôtel de luxe. Comment s’est opérée cette transformation ?



🎬 Le portrait : rencontre avec Thierry Lhermitte

L’acteur se confie avec émotion sur la mort de son ami Michel Blanc.

🎵 La story : la chanson « Immortelle » de Lara Fabian

Le tube qui a marqué la renaissance de Lara Fabian.

50mn Inside du 7 décembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏖️ Les Canaries – Comment sont-elles devenues le refuge hivernal des Français ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.