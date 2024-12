Publicité





66 minutes du 1er décembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 1er décembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Joyce Jonathan, star en Chine

Une chanteuse française au sommet de la gloire en Chine ! Joyce Jonathan connaît un immense succès en Asie. Pour atteindre cet exploit, elle n’a pas hésité à relever de grands défis : il y a quelques mois, elle a participé à un télécrochet chinois très populaire… et l’a remporté ! Depuis, elle est devenue une véritable icône dans ce pays qu’elle affectionne. Sa première tournée en Chine vient tout juste de s’achever, marquée par une ferveur incroyable. En chantant en mandarin, Joyce Jonathan touche profondément le public et incarne une conquête culturelle hors du commun.



🔵 Mort à cause d’une greffe de barbe ratée

Comment un jeune homme de 24 ans en arrive-t-il à mettre fin à ses jours après une greffe de barbe ratée ? C’est l’histoire tragique de Mathieu, dont la barbe clairsemée était source de complexe. En mars dernier, il se rend en Turquie, attiré par les tarifs attractifs d’une clinique de chirurgie esthétique « low cost ». Mais l’opération tourne au cauchemar. Trois mois plus tard, il met fin à ses jours. Que s’est-il passé ? Pourquoi cette intervention a-t-elle pris une telle tournure ? Nous avons enquêté à Istanbul, capitale mondiale des greffes de cheveux et de barbes, où les tarifs sont jusqu’à quatre fois inférieurs à ceux pratiqués en France. Ce que nous avons découvert sur les dérives de ce marché est saisissant.

🔵 Réussir son Noël sans se ruiner

Comment profiter de la magie de Noël sans plomber son budget ? À l’approche des fêtes, cette question occupe toutes les esprits. Les commerçants rivalisent d’idées pour offrir des alternatives économiques sans sacrifier la féérie. Nous avons suivi plusieurs familles dans leurs préparatifs : remplacer le saumon par de la truite, dénicher des bûches de pâtissiers à prix abordables, ou encore opter pour des décorations faites maison ou achetées chez des discounters. Découvrez toutes les astuces et bons plans pour un Noël réussi et accessible à tous !

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Un week-end de promos XXL

« 66 Minutes – Grand format » vous emmène au cœur d’un week-end d’achats frénétiques : le Black Friday. Cette tradition américaine, désormais bien ancrée en France, transforme les zones commerciales en véritables champs de bataille. Nous avons passé 24 heures à « Mon Grand Bucheley », une vaste zone commerciale située près de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines.

Dans cette immersion, découvrez comment les enseignes de jouets, d’équipements sportifs et les magasins multimarques redoublent d’efforts pour attirer les clients et rivaliser avec l’agressive concurrence des sites en ligne. Promotions spectaculaires, animations et opérations coup de poing : les commerçants sortent le grand jeu pour capter l’attention des acheteurs.

Mais au-delà de la frénésie, une question demeure : réalise-t-on réellement de bonnes affaires ? Qui tire le plus grand profit de cette opération géante, les consommateurs ou les commerçants ? Plongée dans les coulisses d’un week-end de promotions XXL.

