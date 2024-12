Publicité





66 minutes du 8 décembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 8 décembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Qu’est-il arrivé à Morgane ?

Morgane, 13 ans, n’a plus donné de nouvelles depuis 15 jours. Cette adolescente, qui vivait près de Guingamp dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne, a disparu après une dispute avec ses parents, une querelle apparemment banale liée à son usage excessif des écrans. Malgré les efforts déployés par un dispositif de recherches conséquent, aucune trace d’elle n’a été retrouvée. Ses proches, dévastés, s’interrogent : a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Que lui est-il arrivé ? Où se trouve-t-elle ? Sa disparition soulève également des questions sur l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Morgane, décrite comme « accro » à ces plateformes, est au centre d’une enquête sur une disparition préoccupante.



🔵 Batteries : des bombes dans nos poches ?

Smartphones, balances connectées, montres intelligentes, aspirateurs sans fil, cigarettes électroniques… Ces objets du quotidien, souvent équipés de batteries au lithium, renferment un métal délicat pouvant provoquer explosions et incendies. En dix ans, ces incidents ont augmenté de 150 %, causant des blessures graves, voire des décès. Pour les pompiers et les compagnies aériennes, ces batteries sont devenues un véritable casse-tête. Sommes-nous, sans le savoir, en train de transporter des bombes à retardement dans nos poches et nos sacs ? Comment se prémunir contre ces risques ? Plongée au cœur d’un danger invisible mais bien réel.

🔵 Bars PMU : quand c’est bon et pas cher !

Bien manger sans se ruiner, c’est la promesse que les bars PMU tiennent depuis toujours. Ces lieux populaires, parfois délaissés ces dernières années pour leur image vieillissante, connaissent aujourd’hui un renouveau. Face à l’inflation et à la quête de convivialité, ils attirent à nouveau ouvriers, commerçants, enseignants et bien d’autres. On y savoure une cuisine authentique, sans prétention, dans une ambiance chaleureuse. Entre plats du terroir et recettes aux accents exotiques, ces établissements s’imposent comme de véritables havres pour préserver son pouvoir d’achat. Découverte de ces lieux de vie et de gourmandise qui reviennent sur le devant de la scène.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Au cœur du vrai village du Père Noël

66 minutes Grand format vous emmène dans un village féérique où la magie de Noël prend vie. Direction Rovaniemi, en Laponie finlandaise, la ville officielle du Père Noël. À seulement 8 kilomètres du cercle polaire, ce lieu unique, semblable à un Disneyland hivernal, fait rêver petits et grands. Des lutins vous accueillent, des elfes traitent le courrier, et des rennes vous conduisent sous le ciel illuminé par les aurores boréales. Le point culminant : une rencontre inoubliable avec le Père Noël en personne. Plongez dans un univers enchanteur, animé par des humains passionnés, où le mythe et la magie des fêtes prennent toute leur dimension.

Extrait vidéo

Cette famille vit le rêve de nombreux enfants à travers le monde : ils ont eu la chance de rencontrer le Père Noël dans sa maison en Laponie ! « Au cœur du vrai village du Père Noël »

