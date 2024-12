Star Academy du 8 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 8 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de samedi des académiciens. Tôt le matin, direction le studio pour les répétitions du prime !











Surprise pour les élèves, qui ont un message vidéo de Damiano David, le chanteur des Maneskin. Place ensuite à la chauffe vocale.

Ulysse et Marine répètent leur duo et Ebony rencontre Patrick Bruel. Marguerite fait la connaissance de Camille Lellouche, elle est ravie et leurs voix s’accordent bien.

Place ensuite au prime et notamment le tableau comédie musicale avec Nikos Aliagas. Et Ebony a la surprise de voir son père débarquer !



A l’heure du verdict des votes du public, Charles est sauvé et Maureen est éliminée. Les élèves rentrent au château de Dammarie-les-Lys, Charles est partagé entre la joie d’être sauvé et la tristesse de voir Maureen partir.

Au château, Marguerite ouvre la lettre de sa famille. Sa nièce Olivia est née, elle est tata !

Les élèves se font ensuite des hot-dogs et vont découvrir la lettre laissée par Maureen. Et tout le monde au lit !

Dimanche, place au debrief de Marlène, que l’on découvre en avant-première. Pour l’ouverture sur « Quand on arrive en ville », Marlène note top de flottement et leur demande pour les prochaines fois de penser à ce qu’ils racontent. Mais elle leur dit d’être fiers d’eux.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 8 décembre

