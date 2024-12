C à vous du 11 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 décembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Conseil des ministres du gouvernement Barnier, nouveau Premier ministre, division de la gauche… On en parle avec Dominique Reynie, politologue, directeur général de Fondapol

🔵 Bientôt au théâtre, Eric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, est l’invité



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Dufossé, chef et propriétaire du Château de Beaulieu à Busnes (Pas-de-Calais)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Philippe Katerine pour l’album « Zouzou »; et Sandrine Kiberlain pour le film « Sarah Bernhardt, la divine » réalisé par Guillaume Nicloux et en salle le 18 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 11 décembre 2024 à 19h sur France 5.