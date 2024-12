C à vous du 12 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 La nomination du Premier ministre est imminente. On reçoit Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune Dimanche et Astrid de Villaines, productrice et animatrice de « Sens politique » sur France Culture

🔵 États-Unis : le tueur présumé d’un grand patron de l’assurance maladie provoque la fascination sur les réseaux sociaux. On en parle avec Philippe Corbe, journaliste, spécialiste des États-Unis



🔵 Richard Gere face à Elisabeth Lemoine. C’est ce vendredi 13 décembre, à 20 heures sur France 5. Il nous parlera de son dernier film “Oh canada !” en salle le 18 décembre

🔵 🎶Dans le live : Pierre Garnier interprète le titre « Adieu, nous deux »

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous :

🔵 Dans la Suite de C à vous : François Cluzet pour la pièce de théâtre « Encore une journée divine » à partir du 25 janvier au théâtre « Les Bouffes Parisiens »

