C à vous du 13 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 13 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Richard Gere face à Elisabeth Lemoine… C’est ce vendredi 13 décembre, à 20 heures sur France 5. Il nous parlera de son dernier film “Oh canada !” en salle le 18 décembre

🔵 François Bayrou nommé Premier ministre. On en parle avec Alain Duhamel, éditorialiste politique sur BFM TV, essayiste



🔵 Visite du Pape en Corse : derniers préparatifs pour un week-end historique. On reçoit Christine Pedotti, directrice de la rédaction de “Témoignage Chrétien”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Quaretti, directeur culinaire exécutif d’Oceania Cruises

🔵 Dans la Suite de C à vous : Camille Lellouche pour le film “Les cadeaux” en salle le 25 décembre et son album “II” disponible sur toutes les plateformes; Benjamin Voisin pour la pièce “Guerre” à partir du 8 janvier au Théâtre de l’Œuvre

