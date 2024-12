Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth tient sa vengeance, Muriel a tout compris (épisode du 17 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1535 du 17 décembre 2024 – Elisabeth tient sa vengeance « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, l'article de Midi Libre est publié et accuse Catherine Laumière de fraude à l'assurance maladie.











Laumière Santé est clairement dans la tourmente, Boris et Laurine sont sous le choc tandis qu’Elisabeth se réjouit de la chute de Catherine.

Muriel a tout compris : elle demande à Elisabeth si c’est elle qui a donné les infos à la presse afin de faire tomber Catherine, qui va être contrainte de démissionner. Elisabeth lui confirme à demi mot et compte sur sa discrétion.

De son côté, Catherine ne s’avoue pas encore vaincue…



Pendant ce temps là, alors que Florent déprime, Enzo demande à sa mère de l’héberger quelques jours, le temps qu’il se remette et qu’il trouve un appart. Hugo voit ça d’un mauvais oeil mais quand Sabine lui demande, il accepte… Et Hugo cache quelque chose à Sabine au sujet d’un appartement qu’il loue. Sabine a demandé à Florent de s’occuper de l’affaire car le locataire d’Hugo ne paie pas son loyer. Hugo est coincé et a peur que Florent découvre son secret…

