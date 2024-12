Demain Nous Appartient du 12 décembre : Georges fait une découverte (résumé + vidéo épisode 1834 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 12 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1834 de DNA – Victoire va s’organiser pour garder Romane ce soir dans votre épisode de la série de TF1 « Demain nous appartient ». Elle trouve de l’aide à l’hôpital : Christelle va garder la petite fille en salle de repos. Mais ça ne va pas se passer comme prévu…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 12 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1834

À l’hôpital Saint-Clair, Victoire veille sur Romane avec dévouement. Heureusement, Christelle Moreno est là pour lui prêter main-forte. Elle a apporté quelques affaires pour la petite et s’est même proposée pour surveiller la nièce de Fred Lecomte, afin de permettre à la médecin de terminer sa journée de travail. En outre, Christelle a contacté les services sociaux pour que Victoire puisse continuer à s’occuper de Romane pendant quelque temps. Il semblerait que la jolie blonde se soit déjà beaucoup attachée à la fillette… mais où donc peut bien se trouver son père ? Le mystère demeure…

Mais plus tard, Romane échappe à la vigilance de Christelle… Elle disparait. Pendant ce temps là au commissariat, Georges établit une connexion indirecte entre Michaël et Fred Lecomte ! Et Valentine identifie Fred Lecomte, elle l’a vu au marché de Noël et il se disputait avec Michaël !



De son côté, Raphaëlle s’effondre devant Soraya. Quant à François, il ne lui reste qu’une seule option pour sauver les répétitions.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 décembre – extrait de l’épisode

