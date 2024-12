Un Si Grand Soleil du 31 décembre : Elise interroge Hélène (résumé épisode 1545 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 31 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1545 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 31 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Hélène est au commissariat, elle interpelle Thaïs et lui demande quand la brigadière Borel pourra la recevoir. Thaïs lui dit qu’elle doit attendre.

Sabine reproche à Enzo de ne pas avoir rangé le salon. Enzo assure que c’est pas lui, Hugo et Florent avouent que c’est eux, ils ont joué à la console jusqu’à 3h du mat. Enzo préfère en rire et part travailler. Sabine leur rappelle qu’ils ont un barbecue chez son père ce soir.



Publicité





Elise interroge Hélène, qui assure qu’elle n’a jamais voulu que Maéva avorte. Elise lui parle des idées qu’elle a mis dans la tête de Tom mais Hélène assure qu’elle a juste voulu l’aider. Elise lui parle du « hasard » qui l’a fait rencontrer Tom pile au bon moment. Hélène explique qu’elle était à l’hôpital pour voir David Provins, un ancien collègue, mais il n’était pas là. Elle assure qu’elle n’a rien fait de mal.

Elise confie à Thaïs qu’Hélène a tout nié en bloc mais elle ne la sent pas et elle a déjà eu à faire à elle.

Hugo et Florent nettoient le salon et plaisantent au sujet de Clément. Florent assure à Hugo qu’il sera là pour le soutenir mais ça sent le sapin : Sabine en a marre il va devoir trouver un appart. En salle des profs, Sabine se confie à Eve. Elle lui explique que Hugo et Florent se comportent comme deux adolescents.

Elise fait le point avec la directrice de l’hôpital au sujet d’Hélène et d’une fuite au sujet de la grossesse de Maéva. Elle pense qu’Hélène a pu avoir accès à son dossier médical et peut être même à d’autres. La directrice ne voit pas qui a pu divulguer ces infos, elle pense qu’il doit y avoir une autre explication.

Florent rappelle le locataire d’Hugo, il lui demande de faire un petit effort. Il lui dit qu’il connait leur différent et qu’Hugo s’en veut, il serait prêt à lui donner une compensation financière. Il accepte de le revoir. Florent appelle Hugo qui se réjouit.

La directrice de l’hôpital parle à la gynéco des soupçons de la police. Elle ne voit personne de son équipe capable d’avoir trahi le secret médical. Pendant ce temps là, Hélène vient voir Tom à la sortie du lycée. Elle dit qu’elle n’a jamais voulu leur forcer la main, elle dit que c’est grave ce qu’ils ont fait. Tom ne retirera pas sa plainte, il espère qu’elle finira en prison. Hélène lui dit qu’elle le considère comme un fils !

Hugo et Florent sont au barbecue chez Becker avec Sabine et Enzo. Becker fait remarquer à Sabine que Florent a l’air d’aller mieux. Enzo fait remarquer que Florent et Hugo sont devenus super potes. En cuisine, Sabine profite d’être seule avec Florent pour lui parle de ses recherches d’appartement. Il assure qu’il est dessus et que dans peu de temps elle ne le verra plus. Florent assure à Sabine qu’elle lui a sauvé la vie en l’accueillant. Sabine lui dit de ne pas se précipiter, il faut qu’il trouve un endroit où il se sent bien.

Hélène est avec le directeur de l’asso, qui veut savoir ce qu’elle a dit. Elle lui dit qu’elle a peur que la police se doute de quelque chose sur la façon dont elle a su pour Maéva. Le directeur assure qu’ils ont rien contre eux et que la police ne saura rien.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Ludo fait une rencontre, le secret d’Achille, les résumés jusqu’au 10 janvier 2025