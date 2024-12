Enquête Exclusive du 8 décembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 8 décembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Jordanie : l’étonnant royaume au cœur de la tourmente ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 8 décembre 2024 : votre émission en résumé

Alors que la région du Moyen-Orient s’enfonce chaque jour davantage dans l’instabilité, la Jordanie s’efforce de préserver son statut de havre de paix, un rôle qu’elle a longtemps incarné. Depuis 25 ans, le roi Abdallah règne aux côtés de la reine Rania, figure de modernité et d’élégance. Toutefois, depuis le 7 octobre 2023, la régionalisation du conflit israélo-palestinien a ébranlé cet équilibre fragile.

Chaque vendredi, les rues d’Amman, la capitale, accueillent de vastes manifestations en soutien au Hamas et au Hezbollah, en raison de l’importante proportion de Jordaniens d’origine palestinienne (60 %). Cette situation place le roi Abdallah dans une position délicate : il doit soutenir la cause palestinienne pour conserver le soutien de son peuple tout en préservant des relations stratégiques avec Israël et les États-Unis, son principal allié, qui lui accordent 1,5 milliard de dollars d’aide annuelle.



Publicité





Le conflit menace également l’économie jordanienne, notamment le tourisme, qui représente 16 % du PIB. Les stations balnéaires de la mer Rouge sont désertées, le Wadi Rum, habituellement animé, est vide, et même Pétra, la célèbre cité nabatéenne, est silencieuse. Quelques touristes français profitent des baisses de tarifs, mais ces rares visiteurs ne compensent pas les pertes.

La mer Morte, autre attrait touristique majeur, est également en péril. Son niveau baisse drastiquement, éloignant son rivage des complexes de luxe. Ce recul, combiné au manque chronique d’eau, représente un défi majeur pour la Jordanie, un des pays les plus arides au monde. Ce problème a donné naissance à une économie parallèle florissante : des camions-citernes vendent de l’eau potable à prix élevé aux villages isolés.

Des haras prestigieux aux camps de réfugiés syriens, des sites archéologiques spectaculaires aux quartiers populaires d’Amman, la Jordanie illustre les contrastes d’un royaume pris au cœur des tumultes régionaux.

Le modèle allemand, autrefois envié, montre aujourd’hui des signes d’essoufflement.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.