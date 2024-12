Ici tout commence du 23 décembre : la compétition est lancée ! (résumé + vidéo épisode 1073 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1073 – La compétition pour le repas de Noël de l’institut est lancée ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, les brigades de Lionel et Zoé s’affrontent, sous le regard de Clotilde et Emmanuel.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 23 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1073

La compétition bat son plein à l’Institut ! D’un côté, Clotilde Armand mène la team « Noël traditionnel », et de l’autre, Emmanuel Teyssier dirige la team « Noël moins conventionnel ». Lionel, Solal, et Maya sont chargés d’élaborer un repas alliant tradition et innovation pour marquer les esprits. Pendant ce temps, Zoé, Gary, et Emi s’attèlent à imaginer un menu audacieux et anticonformiste, prêt à bouleverser les codes des fêtes. La confiance règne des deux côtés, mais une seule équipe sortira victorieuse. Alors, qui remportera ce duel culinaire ?

En cuisine, Lionel et Zoé s’affrontent sans la moindre concession. À l’Institut, Gaspard choisit de la jouer en solo. Pendant ce temps, la relation entre Carla et Bérénice vacille, entraînant des conséquences qui se font sentir…



Ici tout commence du 23 décembre 2024 – extrait vidéo

