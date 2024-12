Panda saison 2 : lancement le 9 janvier 2025 sur TF1 (VIDÉO)

Publicité





Vous avez aimé la série policière de TF1 « Panda », portée par Julien Doré ? Alors bonne nouvelle, TF1 a annoncé cette semaine le lancement de la saison 2 le jeudi 9 janvier 2025.





Au programme, 6 nouveaux épisodes pour une diffusion sur trois soirées.







Panda, présentation de la saison 2

PANDA a enfin trouvé la paix avec son passé et se sent prêt à relever une nouvelle vague de défis, notamment pour traquer des criminels, tant qu’ils ne courent pas trop vite. Entre meurtres à élucider et enquêtes à mener, il reste fidèle à son style décontracté : tongs aux pieds, chemises à fleurs, poney à ses côtés, et une sérénité légendaire… ou presque. Mais cette fois, l’homme adepte des câlins devra affronter son plus grand défi : l’Amour.

Le casting

Avec : Julien DORÉ, Ophélia KOLB, Gustave KERVERN, Hélène VINCENT, Maxence LAPÉROUSE et Mathis BOUR



VIDÉO bande-annonce