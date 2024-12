L’amour est dans le pré saison 20 : les portraits le 13 janvier 2025 sur M6

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de « L’amour est dans le pré » puisque la saison 20 sera officiellement lancée le lundi 16 janvier 2025 sur M6.





Karine Le Marchand donnera le coup d’envoi de cette nouvelle saison avec la diffusion de la première partie des portraits des agriculteurs et agricultrices.







Publicité





Présentation de la saison 20 de « L’amour est dans le pré »

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs, hommes et femmes, âgés de 26 à 67 ans, se lancent dans l’aventure pour trouver l’âme sœur prête à partager leur vie à la campagne.



Publicité





Aux côtés de Karine Le Marchand, découvrez des personnalités authentiques et touchantes. Entre éclats de rire, instants d’émotion et déclarations pleines de tendresse, ces 15 cœurs en quête d’amour prouvent que celui-ci dépasse les âges, les frontières et les limites.

Laissez-vous séduire par les agriculteurs de cette 20e saison et plongez dans leurs confidences captivantes.

Où écrire aux agriculteurs ?

Où que vous soyez, devant votre télé ou sur votre portable en différé : regardez bien ces portraits. Écoutez-les attentivement. Faites les circuler à vos proches, à vos voisins, à vos collègues… et si d’aventure vous sentiez que votre cœur bat un peu plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de l’amour.

Écrivez à : L’Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02, ou par mail en se connectant à la page “L’amour est dans le pré” sur M6+ N’oubliez pas d’ajouter des photos récentes et si vous vous sentez inspirés, des vidéos.

A découvrir sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6play.