Un Si Grand Soleil du 6 décembre : Marc violemment agressé (résumé épisode 1528 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1528 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 6 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Soan appelle Marie-Sophie pour savoir à quelle heure elle va rentrer ce soir. Elle ironise sur le fait qu’il s’intéresse à elle… Elle refuse de lui dire avec qui elle passe ses soirées. Elle l’envoie balader.

Au petit déjeuner chez Robin, il fait remarquer à sa mère qu’ils ne partagent plus rien avec Evan. Il pense que leurs efforts sonnent faux, il croit qu’ils n’ont plus envie d’être ensemble. S’ils sont malheureux, il comprendra qu’ils se séparent. Mais Chloé assure qu’ils se donnent une seconde chance.



Publicité





Marc parle au patron de Midi Libre de Catherine Laumière. Marie-Sophie les rejoint. Marc veut pouvoir avoir des témoignages de patients. Il va interroger une femme directement, mais elle est sur la réserve.

Evan prévient la directrice de la clinique à Nice qu’il décline son offre. Il informe ensuite Alain, c’est pour privilégier sa famille. Pendant ce temps là, Chloé explique à Cécile avoir trouvé un papier sur l’immobilier à Nice, elle pense qu’Evan veut partir… Cécile lui conseille de parler à Evan.

Au lycée, Achille ne comprend pas pourquoi Tom est désagréable. Il lui dit que ça ne le regarde pas et s’en va. Achille va parler à Charlotte pour savoir comment elle va…

Laurine parle à Eliott, qui lui assure que tout se passe bien avec sa mère. Elle monte dans la voiture, elle veut qu’il l’emmène dans le centre et en profiter pour lui tirer les vers du nez.

Evan et Chloé sont chez la psy. Chloé confronte Evan, qui explique qu’il s’agit d’un poste qu’il a refusé et qu’il n’aurait jamais accepté sans lui en parler. La psy lui demande s’il trouve normal d’avoir refusé sans lui en parler… Plus tard chez eux, Evan lui explique qu’il ne voulait pas lui imposer un déménagement. Il a hésité à lui en parler, il a eu peur qu’elle quitte son boulot pour lui. Chloé est touchée.

Léonore reproche à Marc de trop travailler, elle a l’impression qu’il vit en coloc. Plus tard, Marc s’est endormi sur le canapé quand un homme entre par effraction… Il est cagoulé. Marc se réveille pensant entendre Louis. L’homme le frappe, il s’écroule au sol !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Marc agressé, les résumés jusqu’au 13 décembre 2024