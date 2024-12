Le Meilleur Pâtissier : qui a pris une option pour la finale ? Qui est en danger ? (résumé + replay demi-finale du 26 décembre)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier demi-finale du 26 décembre 2024 – Aucun pâtissier amateur n’a été éliminé ce soir à l’issue de la première demi-finale de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier ».





En effet, cet épisode spécial recettes de famille permettait au pâtissier qui réussissait à enchainer 2 tops de décrocher sa place en finale !







Publicité





Les pâtissiers se sont affrontés en demi-finale avec des gâteaux toujours plus gourmands et plus bluffants ! L’objectif pour les 4 pâtissiers amateurs encore en lice était d’obtenir deux tops afin de se qualifier pour la grande finale. Les 4 demi-finalistes se sont mesurés sur le thème des recettes de famille.

Épreuve créative : gâteau trompe-l’œil d’une recette de famille

Le poulet du dimanche, le gratin de Mamie ou un généreux rôti de veau : les pâtissiers devaient réaliser un délicieux dessert qui reprenait l’apparence de leur recette de famille préférée ! C’est Timothée qui a réussi à bluffer le plus Cyril et Mercotte, tant par le visuel que par le goût, et il a donc remporté un top.



Publicité





Épreuve technique : réaliser le « super strudel »

Les candidats ont dû confectionner une fine pâte à strudel, une délicieuse compotée de pomme, un biscuit aux noix de pécan et autres douceurs, le tout enroulé dans une pâte à strudel si fine qu’on pouvait voir au travers : une épreuve technique 100 % inspirée des recettes de famille alsaciennes. C’est José qui a remporté l’épreuve et ce top !

Épreuve surprise : le dessert imposé par la famille

Les pâtissiers ont dû réaliser un dessert qu’ils rataient souvent chez eux. Pour l’occasion, des membres de leurs familles étaient présents pour leur imposer le gâteau à préparer. En jeu : un top décerné à la meilleure réalisation et une chance supplémentaire d’accéder à la grande finale ! Tsiory a eu le coup de coeur des familles et il a remporté un bon d’achat de 1.000 euros. Cyril et Mercotte ont donné leur top à Benjamin !

Le Meilleur Pâtissier du 26 décembre 2024 : Tsiory en retard

Timothée, José et Benjamin ont chacun un top avant la seconde demi-finale. Il n’y a donc aucun qualifié pour la finale pour l’instant et Tsiory est en danger ! Quels seront les finalistes ? Réponse la semaine prochaine !

Rendez-vous le jeudi 2 janvier à 20h10 sur M6 pour suivre la seconde demi-finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.