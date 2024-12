Un Si Grand Soleil du 25 décembre : Briand avoue, Hugo révèle son secret (résumé épisode 1541 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 décembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1540 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 25 décembre 2024.





La police arrête le directeur du centre. Pendant ce temps là, Florent a préparé des crêpes pour tout le monde et il a racheté la confiture préférée d’Hugo. Mais Hugo n’en mange pas et file travailler. Florent lui rappelle de ne pas oublier la conciliation. Sabine interroge Florent sur sa recherche d’appart, il dit qu’il ne trouve rien.

Eliott montre à Catherine les photos de Briand avec une femme. Elle est sous le choc en découvrant que c’est Mathilde, son assistante.



Au commissariat, Yann est avec Hugo, qui est de mauvaise humeur. Il avoue que Florent lui a imposé une conciliation avec son locataire, il craint que Florent découvre la vérité.

Elise explique à Becker que Briand ne lâche rien. Becker pense qu’il faut creuser. De son côté, Catherine confronte son assistante, qui nie. Elise débarque et l’arrête !

Pendant ce temps là, c’est la conciliation. Florent interroge le locataire de Hugo, qui est désagréable et de mauvaise foi. Il l’attaque sa vie privée, Florent ne comprend pas. Hugo est désolé : c’est un procédurier et il lui a fait perdre son temps. Florent lui demande d’arrêter de le prendre pour un couillon. Hugo dit qu’il a le droit à une vie privée, il squatte chez lui et lui pique ses fringues. Florent s’emporte et l’envoie balader. Hugo le rattrape, il s’excuse. Il le remercie pour le dossier, Florent lui demande de lui dire le contentieux qu’il y a entre eux. Hugo finit par avouer : il a couché avec sa femme il y a 3 ans et elle l’a quitté ! Ça fait rire Florent mais Hugo n’a pas envie que Sabine l’apprenne. Florent lui dit qu’ils vont aller boire un verre pour faire connaissance.

Boris est glacial avec Muriel, qui se dit désolée de ce qu’Elisabeth lui a fait. Boris pense que sa mère va replonger à cause de tout ça, il l’envoie balader.

Elise et Yann interrogent encore Briand. Il finit par avouer et accuse Mathilde d’être le cerveau de la fraude.

Florent et Hugo prennent un verre en bord de mer et apaisent les tensions. Hugo dit qu’à l’époque il faisait n’importe quoi. Et il veut surtout pas que Sabine ou Becker l’apprenne. Florent avoue que lui aussi a couru les filles. Plus tard, Hugo et Florent rentrent bourrés ! Et ils enchainent avec le cognac de Becker !

Laurine appelle Catherine, qui lui dit qu’elle est au commissariat. Ils ont arrêté Mathilde, c’est elle qui est à l’origine de tout ça ! Laurine est sous le choc. Yann vient la voir, elle nie tout en bloc. Il fait venir Catherine pour une confrontation. Elle finit par avouer !

