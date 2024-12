« Love Actually » : votre film ce soir sur TF1 (19 décembre)

Publicité





Programme TV du jeudi 19 décembre 2024 – Le film culte « Love Actually » est encore une fois en mode rediffusion ce soir sur TF1. Un film de Richard Curtis avec Hugh Grant et Liam Neeson dans les personnages principaux.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 et/ou sur MYTF1 via sa fonction direct.







« Love Actually » : histoire, synopsis et interprètes

Dans les coulisses du pouvoir britannique, à l’approche de Noël, dix histoires d’amour se tissent, s’épanouissent ou s’effondrent. Un Premier ministre tombe sous le charme de la jeune femme qui lui sert son thé. Un galeriste nourrit des sentiments pour l’épouse de son meilleur ami, tandis qu’un enfant explore les premiers frissons de l’amour. Un éditeur marié s’aventure sur un terrain glissant avec sa secrétaire, et de l’autre côté de la Manche, un écrivain français fraîchement abandonné succombe au charme de sa femme de ménage. Pendant ce temps, une ancienne star de la chanson redécouvre la profondeur de l’amitié.

Avec : Hugh Grant (Le Premier ministre britannique), Liam Neeson (Daniel), Laura Linney (Sarah), Emma Thompson (Karen), Keira Knightley (Juliet), Colin Firth (Jamie)



Le saviez-vous ?

– Love actually marque la quatrième collaboration entre Richard Curtis (le réalisateur, ndrl) et le comédien Hugh Grant.

– Si une grande partie du tournage s’est déroulée à Londres, les équipes de production sont aussi allées poser leurs caméras en France et plus précisément du côté de Marseille;

– Box-office : beau succès en salles avec près de 250 millions de dollars de recettes à travers le monde.

« Love Actually » : la bande-annonce

Love actually, la comédie romantique culte, avec Hugh Grant, Liam Neeson, Laura Linney, Emma Thompson, Keira Knightley et Colin Firth. 📺 JEUDI à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. pic.twitter.com/TjD1AJucB2 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) December 15, 2024

« Love Actually » à voir ou à revoir ce soir sur TF1.