Mask Singer Noël : qui a gagné ? Quelles stars étaient sous les masques ? (résumé et replay 20 décembre 2024)

Mask Singer prime de Noël du 20 décembre 2024 – C’est parti pour le prime de Noël de « Mask Singer », présenté par Camille Combal.





Ce soir, d’anciennes célébrités ayant participé se glissent dans un costume différents ! Au programme, 10 enquêtes à résoudre et une célébrité inédite à démasquer !







Place aux deux premiers costumes de la soirée : la Mariée et le Dragon. La Mariée commence, avec les indices Laurent Ruquier et Kev Adams pensent qu’ils ont trouvé de qui il s’agit ! Après sa prestation, Aggun pense avoir reconnu sa voix. Et Laurent pense qu’elle a chanté dans ses émissions ! Kev pense à Laurence Boccolini, la gagnante de la saison 1. Laurent pense pareil ! Chantal pense à Roselyne Bachelot.

Le Dragon enchaine, le magnéto indices perd les enquêteurs. Sa prestation les bluffent mais ils ne savent pas qui peut être derrière. Chantal pense à Keen V. Kev hésite entre Keen V et Amaury Vassili. Anggun et Laurent Ruquier pensent à Laurent Ournac.



Place au premier vote et au premier démasquage de la soirée. C’est le Dragon qui continue, la Mariée doit se démasquer : il s’agissait bien de Laurence Boccolini !

On poursuit avec le Squelette et l’Araignée. C’est le Squelette qui commence. Laurent se demande si ce n’est pas le nouveau, personne ne l’a reconnu. Kev pense à Christophe Beaugrand, Laurent Maistret ou Franck Leboeuf. Anggun pense à Marc-Antoine Lebret, Laurent pense à Cartman. Chantal pense à Cartman, Jean-Luc Reichmann, Olivier Mine, ou Denis Brogniart.

L’Araignée enchaine. Kev pense à Natasha St Pier, Laurent pense à Valérie Bègue et Anggun est d’accord avec lui. Chantal pense à Arielle Dombasle.

Place au second vote à nouveau démasquage. Le Squelette continue, l’Araignée doit se démasquer : il s’agissait bien de Valérie Bègue !

Nouveau duel entre le Dragon et le Squelette. Le public vote et choisit de sauver le Dragon ! Le Squelette doit donc se démasquer : il s’agissait de Marc-Antoine Lebret !

Nouveau face à face entre le Caméléon et le Lion. Le Caméléon commence. Kev reconnait rapidement Natasha St-Pier, mais Anggun et Laurent n’y croient pas. Laurent dit Liane Foly. Le Lion enchaine, Laurent pense à Laurent Maistret, Kev à Djibril Cissé. Chantal pense à Alain Bernard !

Place au vote et au démasquage. Le Caméléon continue et le Lion doit se démasquer : il s’agissait bien de Djibril Cissé !

Nouveau duel : le Chameau face au Singe. C’est le Singe qui démarre. Laurent hésite entre Larusso et Julie Zenatti, Anggun pense à Larusso, tout comme Chantal et Kev. Le Chameau enchaine ! Les enquêteurs pensent à Cartman, et Issa Doumbia mais sans certitude.

Place au vote : le Singe continue, le Chameau se démasque : il s’agissait bien de Cartman et Issa Doumbia !

Nouveau face à face : le Paon face au Husky ! Le Paon commence et perd les enquêteurs. Laurent pense à Francis Huster, Kev pense que c’est un nouveau mais le public proteste ! Le public pense à Keen V, Chantal valide. Le Husky enchaine. Anggun pense que c’est Natasha St Pier. Laurent pense à Véronique Dicaire.

Place au vote : Le Huski continue, le Paon doit se démasquer : il s’agissait bien de Keen V.

Le Caméléon, le Singe et le Paon s’affrontent. Le public vote, c’est le Caméléon qui va en finale ! Natasha St-Pier était derrière le Husky, et Larusso derrière le Paon !

Pour la finale, le Dragon est face au Caméléon. Le Dragon passe une dernière fois, tout le monde pense qu’il s’agit de Laurent Ournac.

Et le gagnant de la spéciale Noël de Mask Singer est…

Le public vote et c’est le Caméléon qui est le gagnant de cette spéciale Noël ! Le Dragon se démasque et c’était bien Laurent Ournac. Quant au Caméléon, il s’agissait de… Véronique Dicaire !

Mask Singer du 20 décembre, le replay de l’émission

Si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 20 décembre 2024, sachez qu’elle sera rapidement disponible en replay sur TF1+