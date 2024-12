« Meurtres à Château-Thierry » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (21 décembre 2024)

Publicité





« Meurtres à Château-Thierry » au programme TV du samedi 21 décembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Château-Thierry», qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Elsa Lunghini, Clément Manuel et Philippe Lelièvre.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Château-Thierry » : l’histoire

À Château-Thierry, terre natale de Jean de La Fontaine, le président du tribunal est retrouvé mort sur les marches du palais de justice. Sur son corps, le meurtrier a laissé des indices évoquant la célèbre fable *Les Animaux malades de la peste*.

L’enquête est confiée au capitaine Laetitia Alfonsi, qui découvre rapidement que la victime n’est autre que son père biologique. La situation se complique davantage lorsque Thibault, le fils légitime du défunt, menace de révéler son secret. Contraints de collaborer malgré leurs différences, ces demi-frères et sœurs que tout oppose doivent unir leurs forces.



L’apparition d’un deuxième meurtre, également inspiré par les fables de La Fontaine, les pousse à accélérer leur enquête. Au fil de cette collaboration imprévue, Laetitia et Thibault apprennent non seulement à travailler ensemble, mais aussi à redéfinir les liens du sang et à construire une forme de famille.

Casting : interprètes et personnages

Avec Elsa Lunghini (Laetitia Alfonsi), Clément Manuel (Thibault Ménard), Philippe Lelièvre (Marc Balestra), Caroline Loeb (Gladys Menard), Marwane Kasdi (Stan Alfonsi), Karol Olejnik (Goran Tabor), Camille Koch-Mathian (Diane Ménard), Ferdinand Niquet-Rioux (Arnaud), Gabrielle Atger (Delphine Ménard), Nathan Dellemme (Julien Lecour), Louise Massin (Solange Émery), Alane Delhaye (Luc Laurey), Régis Van Houtte (Antoine Dombaze), Isabelle Leprince (Liliane)