« Nos voix pour toutes » : le concert solidaire ce soir sur TMC (artistes, invités du 11 décembre 2024)

Publicité





« Nos voix pour toutes » au programme TV du mercredi 11 décembre 2024 – « Nos voix pour toutes » c’est le concert évènement inédit qui vous attend ce mercredi soir sur TMC.





A suivre dès 21h25, après Quotidien, sur TMC ou en streaming vidéo puis replay sur myTF1.







Publicité





« Nos voix pour toutes », présentation

TMC est fier de présenter « Nos Voix pour Toutes », un grand show solidaire organisé par la Fondation des Femmes pour soutenir les droits des femmes. Cet événement exceptionnel, prévu le 27 novembre à l’Adidas Arena devant 6 000 spectateurs, a pour objectif de collecter des fonds pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Pour cette soirée unique, des artistes de renom se réunissent pour la première fois autour de cette cause essentielle : Anne Sila, Camélia Jordana, Christophe Willem, Claudia Tagbo, Emma Peters, Lara Fabian, Lio, Lorie, Nej’, Nolwenn Leroy, Rahim Redcar, Suzane, Vitaa, Amir, Angélique Kidjo, Axelle Saint-Cirel, Bilal Hassani, Camille Lellouche, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel, Hatik, Jeanne Cherhal, Jenifer, Santa, Sofiane Pamart, Solann, Yael Naim… Ensemble, ils interpréteront des versions inédites de titres emblématiques pour célébrer les droits des femmes et mettre en lumière leurs combats pour l’égalité et la fin des violences.



Publicité





Sous la direction artistique de Julie Gayet, marraine de la Fondation des Femmes, et avec les talents de Fanny Herrero (scénariste) et Marion Motin (chorégraphe et metteuse en scène), ce spectacle promet d’être à la fois émouvant et inspirant.

Présenté par Muriel Robin et Anne Le Nen, cet événement est organisé en partenariat avec le groupe TF1, L’Oréal Paris, et l’Adidas Arena, avec le soutien du Crédit Mutuel. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à des associations de terrain qui accompagnent les femmes victimes de violences au quotidien. Une soirée de musique et de solidarité pour faire entendre les voix de celles qui luttent pour un monde plus juste.

Extrait vidéo