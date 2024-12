C dans l’air du 20 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 20 décembre 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 20 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Bayrou : ça se complique

François Bayrou a annoncé hier soir sur France 2 qu’un gouvernement serait formé avant Noël, à la suite des consultations menées dans l’après-midi. Les candidats pressentis ont jusqu’à midi pour confirmer leur participation. Parmi les noms évoqués, celui de Bruno Retailleau a retenu l’attention, ses décisions étant perçues comme en phase avec l’opinion publique. Toutefois, cette éventualité suscite des tensions, notamment de la part des écologistes et des socialistes, qui s’opposent au maintien du ministre de l’Intérieur en poste.



Publicité





Ces divergences se manifestent aussi autour de la réforme des retraites de 2023. Le Premier ministre souhaite rouvrir le dialogue sans envisager ni abrogation ni suspension, une position vivement critiquée par Olivier Faure, chef du Parti socialiste, qui a confirmé que son parti ne soutiendrait pas le gouvernement. Marine Tondelier, à la tête d’EELV, dénonce un manque de sérieux budgétaire, tandis que Stéphane Peu, député communiste, regrette le refus d’écarter l’usage de l’article 49.3, sauf en cas de « blocage absolu ». Le budget 2025 reste en attente, avec une adoption visée pour mi-février.

Pendant ce temps, Emmanuel Macron fait face à la colère des habitants de Mayotte, ravagée par le cyclone Chido. Critiqué pour le manque d’anticipation, le Président a promis une loi spéciale et une reconstruction en deux ans. Cependant, ses propos soulignant l’importance de l’appartenance de Mayotte à la France ont suscité des réactions mitigées, tout comme des révélations du **Monde** sur des déclarations controversées concernant les urgences hospitalières, que l’Élysée a formellement démenties.

Par ailleurs, la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy par la Cour de cassation, mercredi, continue d’alimenter les débats. L’ancien Président, condamné à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, dénonce une « injustice » et prévoit de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme. L’exécutif est désormais interrogé sur le retrait éventuel de sa légion d’honneur, tandis que les modalités d’application de sa peine restent à déterminer.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 20 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.