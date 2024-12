Plus Belle La Vie du 17 décembre 2024 : le résultat du test, Thomas rend Romy (résumé + extrait vidéo épisode 236 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 236 de PBLV – Thomas doit rendre la petite Romy à Déborah cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Un véritable déchirement !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 décembre 2024 – résumé de l’épisode 236

Baptiste et Emma se promènent au bord de mer lorsque Baptiste annnonce qu’il a reçu les résultats du test ADN : il n’est pas le père de Romy. Soulagé, il interroge Emma, mais celle-ci lui rappelle qu’il l’a tout de même trompée. Incertaine de pouvoir lui pardonner, elle part pour une visioconférence liée à son travail.

À la résidence, Aya souhaite un joyeux anniversaire à Ophélie et propose de célébrer ça le soir. Ophélie, encore bouleversée par la vérité sur ses origines, hésite, mais Aya insiste pour un apéritif dans sa chambre. Pendant ce temps, Ulysse informe sa mère, Vanessa, qu’il doit voir Ophélie. Vanessa, bien que compréhensive, désapprouve quand il lui confie qu’Ophélie lui a demandé de l’aider à retrouver ses parents biologiques. Elle met en garde son fils, mais Ulysse, convaincu qu’ils ont peut-être changé, a déjà accepté. Ulysse retrouve Ophélie et lui offre des places de concert. Elle lui demande s’il a avancé sur la recherche de ses parents biologiques. Ulysse explique avoir interrogé Vanessa sans succès et mentionne avoir contacté l’hôpital. Cependant, il l’avertit des accusations de maltraitance portées par Vanessa, ce qu’Ophélie juge comme un manque de recul.



Publicité





Le soir, Aya surprend Ophélie avec un cadeau : une clé pour une chambre rien qu’à elle. Émerveillée, Ophélie découvre aussi un mot caché dans le calendrier, qui mentionne le chiffre 25 – correspondant au numéro de sa nouvelle chambre. Pour elle, c’est une nouvelle vie qui commence.

Thomas sort d’un hôtel avec Romy, où Gabriel, l’ayant localisé via son téléphone, les intercepte. Il reproche à Thomas d’être allé trop loin, ajoutant que Deborah souhaite récupérer sa fille. Thomas, submergé par l’émotion, pleure. Pendant ce temps, Kilian essaie désespérément de joindre Thomas sans succès. Exaspéré, il confie à Aya qu’il se sent exclu depuis le retour de Baptiste et déplore de ne pas avoir été invité pour le réveillon. Aya lui parle de l’importance de la famille, mais Kilian a du mal à s’y sentir à sa place.

Au Pavillon des Fleurs, Deborah confie à Blanche ses craintes que sa fille, encore bébé, lui reproche un jour de l’avoir abandonnée. Blanche la rassure, mais leur conversation est interrompue par l’arrivée d’Éric. Il informe Deborah que Baptiste n’est pas le père de Romy. Elle avoue qu’elle s’en doutait, mais regrette que ce ne soit pas lui.

Au Pavillon des Fleurs, Thomas accompagne Romy pour qu’elle retrouve Deborah. Très émue, Deborah serre sa fille contre elle. Avant de partir, elle exprime à Thomas son regret qu’il n’ait pas été le grand-père de Romy. De retour chez lui, Thomas, effondré, pleure en silence en regardant les affaires laissées derrière…

Au commissariat, Zoé demande à Ariane un peu d’argent pour un cadeau de Noël. Ariane, qui affirme ne pas aimer Noël, refuse aussi de lui laisser ouvrir une case de son calendrier de l’Avent. Après le départ de Zoé, Patrick la convainc de lire le mot du jour : « Qui garde son âme d’enfant ne vieillit jamais. » Touchée, Ariane envisage de célébrer Noël avec sa fille. Plus tard, Ariane offre un pull de Noël à Zoé, assorti à celui qu’elle a pris pour elle-même. Elle veut ainsi montrer qu’elle est prête à célébrer Noël avec sa fille.

A LIRE AUSSI : TF1 déprogramme encore une fois « Plus belle la vie » !

VIDÉO Plus belle la vie du 17 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.