Plus Belle La Vie du 2 décembre 2024 : Anthony tient Vanessa ! (résumé + extrait vidéo épisode 225 en avance)

Plus belle la vie du 2 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 225 de PBLV – Anthony va se venger de Vanessa cet après-midi dans le feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va lui dérober un document et Vanessa va être complètement bouleversée !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 décembre 2024 – résumé de l’épisode 225

Vanessa retrouve Anthony dans un lieu reculé, visiblement tendue. Elle lui tend un sac débordant de liasses de billets en échange de la lettre mystérieuse qu’il lui a volée. Anthony, flairant une opportunité, comprend que cette lettre a une valeur bien plus grande qu’il ne l’imaginait. Il décide de profiter de la situation : il prend une liasse, s’éloigne et annonce qu’il fixe désormais le prix de son silence. Au commissariat, Jean-Paul bouillonne. Il est frustré de ne pas pouvoir mettre la main sur Anthony Charon, qu’il soupçonne d’avoir agressé Apolline.

Pendant ce temps, chez Thomas et Gabriel, l’effervescence de Noël bat son plein. Thomas termine de décorer le sapin avec soin, espérant offrir un Noël parfait à Baptiste, Emma et Mathis, dont il attend impatiemment l’arrivée. Lorsqu’ils arrivent, l’ambiance est chaleureuse. Mathis, sous les regards attendris de ses grands-parents, place l’étoile au sommet du sapin. Gabriel taquine Baptiste en anglais, évoquant l’utilité pour ses études. Emma reste avec Gabriel et Mathis, tandis que Baptiste part se promener avec Thomas.



Au Mistral, Aya remarque Kilian songeur. Il ouvre son calendrier de l’Avent et découvre un message inquiétant. Cette note mystérieuse semble annoncer que le retour de Baptiste pourrait bouleverser l’équilibre familial…

De son côté, Vanessa sollicite Apolline pour une affaire personnelle et urgente : retrouver Myriam Toussaint, une ancienne infirmière de la maternité de l’hôpital Marseille Est. Vanessa insiste pour que cette recherche reste discrète et pour qu’elle soit menée rapidement, avant qu’Anthony n’intervienne. Apolline accepte. Plus tard, Apolline interroge Babeth sous prétexte de recherches pour le conseil d’administration de l’hôpital. Babeth se souvient bien de Myriam Toussaint, qui avait quitté son poste en 2004 après avoir hérité d’une somme importante. Elle lui transmet également le nom de son mari.

À la résidence, Yolande anime un calendrier de l’Avent original avec des messages et des défis. Morgane, prise au jeu, embrasse Jules, mais ce dernier se montre réticent. Il finit par changer d’attitude après une mésaventure et décide de faire un geste de gentillesse envers un inconnu, ce qui s’avère réconfortant pour les deux. Au Mistral, Baptiste et Kilian partagent un moment d’émotion en évoquant Roland, Kilian assurant que leur père veille sur eux.

Jean-Paul, de son côté, poursuit son enquête et interroge Ulysse sur les relations d’Anthony. Il insiste lourdement, cherchant un lien avec l’agression d’Apolline, mais Ulysse maintient qu’Anthony n’a rien à voir avec cela. Pendant ce temps là, Apolline tombe nez à nez avec Anthony, qui lui assène un coup dur : Myriam Toussaint est morte, et son mari lui a déjà fourni tous les documents. Il révèle également que Vanessa avait versé 200 000 euros en liquide à Myriam à l’époque et exige désormais le triple pour garder le silence.

VIDÉO Plus belle la vie du 2 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

