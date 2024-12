Plus Belle La Vie du 5 décembre 2024 : le secret d’Emma, Ophélie fait un choix (résumé + extrait vidéo épisode 228 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 228 de PBLV – Ophélie va prendre une lourde décision aujourd’hui dans la série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme choisit de couper les ponts avec sa famille tandis que de son côté, Emma ne fait que mentir. Thomas est sur la piste de son secret…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 décembre 2024 – résumé de l’épisode 228

Emma, au téléphone au Mistral, explique qu’elle ne peut pas se libérer, ayant prévu leur rendez-vous en fin d’après-midi. La personne insiste, et Emma finit par céder en promettant d’arriver immédiatement. Alors qu’elle est interrompue par Thomas, elle tente maladroitement de trouver une excuse, sans succès. Une fois Thomas éloigné, Emma quitte le restaurant précipitamment, oubliant même ses béquilles. Thomas remarque que la place d’Emma est vide et que ses béquilles sont restées là. Intrigué, il interroge Yolande, qui lui affirme qu’Emma semblait en pleine forme en partant, presque sautillant pour rejoindre son taxi. Pressée par Thomas, elle lui confie l’adresse entendue.

Pendant ce temps là en randonnée, Baptiste, agacé, rejette un appel en demandant à la personne d’effacer son numéro et de cesser de le harceler. Gabriel remarque son irritation, mais Baptiste refuse de s’expliquer. Mathis, leur fils, souhaite aller à la rivière. Gabriel décide de l’accompagner, laissant Baptiste seul.



Publicité





Thomas se rend à l’adresse qu’il a obtenue pour retrouver Emma. Gabriel l’appelle pour se plaindre des disputes incessantes de Baptiste au téléphone, mais Thomas affirme que cela ne concerne pas Emma. Une fois sur place, il suit Emma et la voit entrer dans une chambre d’hôtel avec un homme…

Blanche découvre Eric et Baram endormis au Pavillon des Fleurs. Baram, gêné, s’excuse, mais Blanche assure qu’il n’y a pas de problème. Après son départ, Blanche conseille à Eric d’être prudent : il ne faudrait pas que Baram interprète mal leur proximité. Elle l’encourage à clarifier la situation pour éviter tout malentendu. Plus tard, Blanche accueille une jeune femme en difficulté avec son bébé. Celle-ci doit partir travailler sur un bateau de croisière et n’a personne pour garder son enfant pendant deux mois. Blanche lui suggère un foyer, mais la femme redoute de ne jamais revoir sa fille. Blanche contacte les foyers pour jeunes mères et tente de lui redonner espoir.

Eric retrouve Baram et s’excuse pour leur proximité inattendue. Baram, amusé, lui demande s’il aime les hommes. Déstabilisé, Eric écoute Baram lui confier qu’il est lui-même gay, ayant fui l’Iran où son orientation sexuelle aurait pu lui coûter la vie.

A la résidence, Vanessa retrouve Ophélie. Cette dernière exige des réponses, affirmant qu’elle sait ne pas être sa fille biologique. Vanessa lui propose de l’emmener quelque part et la conduit au cimetière devant la tombe de Colombine. Vanessa révèle que Colombine était une petite fille née le même jour qu’Ophélie, mais morte à la naissance. Elle avoue qu’Ophélie est la fille que l’infirmière Myriam Toussaint lui a confiée pour la protéger de ses parents biologiques, jugés violents et maltraitants. Bouleversée, Ophélie accuse Vanessa de folie.

De son côté, Ulysse assure à Ophélie que cette révélation ne change rien pour lui. Il admet qu’il était déjà au courant depuis quelques jours mais qu’il n’a rien dit pour ne pas la bouleverser. Ophélie, blessée, reproche à leur mère ses mensonges et refuse de faire partie de cette famille. Ulysse, en larmes, ne parvient pas à la retenir. Ophélie se tourne vers Aya, à qui elle avoue ne plus se sentir une Kepler et hésiter à retrouver ses parents biologiques. Aya lui propose de rester chez elle le temps de réfléchir et l’assure qu’elles trouveront une solution pour un logement.

A LIRE AUSSI : TF1 déprogramme encore une fois « Plus belle la vie » !

VIDÉO Plus belle la vie du 5 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.