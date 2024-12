Plus Belle La Vie spoilers : Baptiste a une fille, Luna en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 9 au 13 décembre 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 décembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les révélations au sujet de Baptiste.







En effet, alors que la maman de Romy l’a abandonnée au Mistral avec un mot indiquant que c’est la petite fille de Thomas et Gabriel, Baptiste est contraint d’avouer : il a trompé Emma avec Déborah, la mère de Romy ! Il est donc certainement le père de la petite fille… La famille Marci recherche Déborah mais elle s’est volatilisée.

Pendant ce temps là, Ophélie décide de prendre son indépendance. Quant à Samuel et Jennifer, ils vont devoir parler sérieusement… En prison, Luna est en plein cauchemar mais elle refuse d’abandonner. Elle essaie à tout prix de faire passer son sos à son avocate ! Alors que Cécilia a réussi à séduire le gardien, Luna est plus que jamais en danger.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 décembre 2024

Lundi 9 décembre 2024 (épisode 230) : La famille Marci est complètement chamboulée par une arrivée inattendue. En prison, Luna cherche du soutien. Le nouveau rôle qu’endosse Samuel au commissariat renforce les inquiétudes de Jennifer.

Mardi 10 décembre 2024 (épisode 231) : Une disparition inquiète les Marci, Le pavillon des fleurs et surtout, la police. Malgré toutes les tentatives de sa mère, Ophélie prend une décision importante. En plein doute, Nisma continue de mener l’enquête.

Mercredi 11 décembre 2024 (épisode 232) : Chez les Marci, la situation s’enlise. Prise au piège, Luna doit à tout prix trouver une solution pour s’en sortir. A la résidence, Nisma fait une étrange découverte.

Jeudi 12 décembre 2024 (épisode 233) : Au Mistral, des tensions surviennent derrière le bar. Ophélie, quant à elle, est mise en garde vis-à-vis d’une proposition qui lui est faite. Entre Jennifer et Samuel, certains non-dit persistent.

Vendredi 13 décembre 2024 (épisode 234) : Dans la famille Marci, les tensions s’enveniment. Malgré tous ses efforts pour s’en sortir, Luna est toujours en danger. A la résidence, une étrange citation du calendrier de l’avent amène Steve à se lancer.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 9 au 13 décembre 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…