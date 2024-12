« QI : le grand test » ce soir sur M6 (30 décembre 2024)

Publicité





« QI : le grand test » c’est l’émission qui vous attend ce soir, lundi 30 décembre 2024. A l’animation, Stéphane ROTENBERG et Mac LESGGY.

A voir dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.



Célébrités, public et téléspectateurs vont s’affronter autour de questions destinées à mesurer le QI.

Au programme, 60 questions pour réveiller les méninges des participants, qu’ils soient célèbres ou anonymes. Côté célébrités, on retrouve : l’actrice et humoriste Julie Ferrier, dont l’humour pourrait bien être un atout stratégique, la brillante Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, aussi studieuse que charismatique, le comédien Gil Alma, prêt à prouver qu’il est aussi rusé que drôle, et l’acteur et musicien Arié Elmaleh, dont la créativité cache bien des surprises.



Le public jouera un rôle central dans cette compétition. Quatre groupes de 50 personnes s’affronteront : les ingénieurs, les coachs sportifs, les tatoués et les jumeaux. Mais qui fera preuve de la plus grande perspicacité ? Les tatoués sont-ils plus logiques que les ingénieurs ? Les coachs sportifs ont-ils autant de puissance mentale que physique ? Et les jumeaux, leur esprit synchronisé leur donne-t-il un avantage ?

Alors, qui remportera cette joute intellectuelle ? Les stars ou les esprits aiguisés du public ? Rendez-vous pour découvrir les grands vainqueurs de cette bataille des cerveaux !