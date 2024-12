Qui sera sacrée Miss France 2025 ? Réponse ce soir sur TF1 (14 décembre)

Publicité





Miss France 2025 élection du samedi 14 décembre 2024 – Qui sera sacrée Miss France 2025 ? La réponse, c’est ce samedi en toute fin de soirée sur TF1. Le jour J est arrivé pour l’élection de Miss France 2025, avec la cérémonie présentée comme toujours par Jean-Pierre Foucault, accompagné de Cindy Fabre, en direct de l’Arena du Futuroscope.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 mais aussi en live, streaming puis en replay sur TF1+.







Miss France 2025, 30 candidates pour une seule gagnante

Pour les 30 Miss régionales, qui reviennent d’un séjour mémorable au cœur de la magnifique Côte d’Ivoire, place désormais à la compétition !

Cette édition sera particulièrement spéciale, car Jean-Pierre Foucault couronnera sa 30ème Miss France. Et les 30 candidates offriront un spectacle éblouissant sur le thème : « LE GRAND BAL DES MISS ».



Pour la première fois, elles relèveront le défi de faire vibrer la scène à travers neuf tableaux mettant en avant des danses emblématiques : le Twist, le Tango, ou encore la Country.

De l’ouverture disco au bal de promo américain, les surprises s’enchaîneront jusqu’au grand final, dédié à la danse classique, avec la participation de danseuses professionnelles pour sublimer la scène !

Costumes, univers, musiques et scénographie : tout sera pensé pour offrir un moment magique et inoubliable. Alors, qui succédera à Eve Gilles et deviendra Miss France 2025 ? Le suspense est à son comble !

Miss France 2025, le jury 100% féminin

Le jury présidé cette année par Sylvie Vartan sera composé de Marie-José Pérec, Cristina Cordula, Fauve Hautot, Nawell Madani, Khatia Buniatishvili, et Flora Coquerel.

Qui sera sacrée Miss France 2024 ?

Elue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Indira Ampiot, Miss France 2023, pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français durant la prochaine année ? Pour le savoir, rendez-vous ce samedi 16 décembre à 21h10 sur TF1 !