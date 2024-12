Irrational du 14 décembre 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





Irrational du 14 décembre 2024 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de sa toute nouvelle série « Irrational ». Au programme, 4 nouveaux épisodes inédits à la suite.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Irrational le synopsis

Près de 30 ans se sont écoulés depuis que le Dr Sam Beckett a pénétré dans l’accélérateur de Code Quantum, disparaissant sans laisser de trace. Aujourd’hui, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song (incarné par Raymond Lee) reprend le projet, avec un double objectif : percer les mystères de l’accélérateur de particules conçu en 1989 et retrouver son créateur, Sam Beckett, joué à l’époque par Scott Bakula.

Irrational du 14 décembre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 8 : Terres brûlées

Alec et Marisa vont aider une jeune fille grièvement brûlée à surmonter l’épreuve qu’elle traverse et à prouver qu’elle n’est pas responsable de l’incendie, comme elle le pense, mais qu’elle a été victime d’un acte criminel.



Saison 1 – épisode 9 : Un remède miracle

Alec et Kylie assistent en direct à la mort d’un célèbre coach sportif et fondateur d’une marque de compléments alimentaires pendant l’un de ses live streams. Si tout le monde pense qu’un chauffard l’a renversé avant de prendre la fuite, Alec est très vite convaincu qu’il s’agit d’un meurtre.

Saison 1 – épisode 10 : Course contre la bombe

Alec, Phoebe et Rizwan se retrouvent face à Wes Banning, l’auteur de l’attentat à la bombe contre l’église il y a 20 ans, qui s’est échappé lors d’un transfert. Muni d’un gilet explosif, Banning les prend en otage et menace de faire exploser le bâtiment, dans lequel il a posé des bombes. Marisa et Kylie s’associent pour les secourir…

Saison 1 – épisode 11 : Le prix de la loyauté

Suivant les indices du poseur de bombe, Alec et Marisa sont proches d’identifier le responsable de l’attentat dévastateur contre l’église. Interrogée par le FBI, Kylie devient un atout du fait de ses connaissances sur l’affaire. Phoebe et Rizwan vont de leur côté découvrir une preuve accablante…

Avec Jesse L. Martin (Alec Mercer), Maahra HILL (Marisa Clark), Travina Springer (Kylie), Molly KUNZ (Phoebe), Arash DeMaxi (Rizwan), Ben COTTON (Wes Banning)