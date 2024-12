Echappées Belles du 14 décembre : direction le Quebec ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 14 décembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Quebec, un voyage en partage » suivi de la rediffusion « Week-end à Menton ».





Echappées Belles du 14 décembre 2024, à 21h – « Quebec, un voyage en partage » (inédit)

Ce récit invite à une exploration de l’Ouest québécois durant l’éclatant été indien, lorsque les forêts se parent de teintes flamboyantes conférant aux paysages un charme inégalé. Bien que méconnu, l’ouest du Québec occupe une place centrale dans l’imaginaire collectif : les coureurs des bois avec leurs canots chargés de lourdes fourrures, les premiers colons s’attaquant aux terres sauvages, l’exaltation des prospecteurs découvrant de l’or, ou encore l’ingéniosité des trappeurs. À travers les régions traversées, ce voyage plonge dans les récits des héros d’antan, tout en mettant en lumière les aventuriers et bâtisseurs contemporains, suivant les traces de Champlain et d’autres explorateurs légendaires. Ismaël Khelifa, accompagné d’Alexis Lopez — photographe, réalisateur et explorateur —, nous entraîne dans une odyssée débutant à Montréal et se concluant en Outaouais.

Sujets : présentation d’Alexis/La jeunesse investie/A la pourvoirie/Bec sucré/A la rame/ L’Abitibi Temiscamingue.



Echappées Belles du 14 décembre à 22h35 – « Week-end à Menton » (rediffusion)

Avec ses façades colorées à l’italienne, ses ruelles pavées, son architecture Belle Époque, son bord de mer et ses jardins luxuriants, Menton regorge de trésors à découvrir. Située entre Monaco et la frontière italienne, cette ville bénéficie d’un microclimat exceptionnel. À quelques dizaines de kilomètres de la célèbre « cité du citron » s’étend la vallée de la Roya, nichée au cœur du Parc National du Mercantour. Ce cadre naturel offre une occasion idéale de plonger dans des paysages sauvages et préservés, entre lacs cristallins et sommets montagneux, tout en explorant les villages perchés et leur riche patrimoine historique et culturel. Sophie Jovillard part le temps d’un week-end à la rencontre des habitants passionnés qui font vivre Menton et ses environs.

Sujets : la perle de la Riviera au temps de la Belle Epoque/La ville-jardin/De Cocteau au Corbusier/ Les villages perchés médiévaux/La brebis brigasque, une race locale.