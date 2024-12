Star Academy du 19 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 19 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens.





La journée commence avec le cours de danse de Malika. Et ils enchainent avec un cours de chant avec Sofia. La prof prend ensuite le temps de parler à Marguerite pour lui donner des conseils.







Quand ils ouvrent le calendrier de l’avent, les élèves découvrent qu’ils sont invités au concert de Clara Luciani le soir même ! Ils sont ravis.

Michaël vient au château pour annoncer les noms des nominés de la semaine : Marguerite et Franck. Mais surprise, ils grattent un ticket qui leur annonce qu’il n’y aura pas de nominations ni d’éliminé cette semaine ! Michaël annonce qu’Ebony garde son immunité pour la semaine prochaine, il y aura 2 immunisés la semaine prochaine.



Le directeur annonce ensuite le top 3 : Ulysse est 3ème, Charles 2ème, et Marine 1ère !

Fanny et Lucie sont ensuite là pour les attributions du prime : Nolween chantera avec Charles, Raphaël avec Marguerite, Arnaud Ducret avec Ebony et Marine. Marine remporte le grand solo confié par le public, sur « All by myself », Ulysse et Charles chanteront en duo « Le portrait ». Liste complète des chansons ici.

Direction le concert de la marraine de la saison, Clara Luciani, à l’Olympia. Ils passent une belle soirée et filent ensuite se coucher.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.