C à vous du 19 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 19 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Prévision de la Banque de France, incertitude politique, croissance en berne… François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, est l’invité de C à vous

🔵 Procès de l’assassinat de Samuel Paty : indignation et colère après les réquisitions. On reçoit Gaëlle Paty, sœur de Samuel Paty, et Virginie Le Roy, avocate des parents de Samuel Paty



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Pérou, chef du Manoir de la Régate à Nantes (Loire-Atlantique).

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sarah Schwab, chanteuse, pour son spectacle “Du rêve à la réalité”, en tournée dans toute la France; et retour sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des JO de Paris 2024

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 19 décembre 2024 à 19h sur France 5.