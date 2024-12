Star Academy : Lénie officialise son couple avec un acteur de « Plus belle la vie » dans son clip (VIDÉO)

Publicité





Lénie, candidate de la Star Academy 2023, a sorti un nouveau clip ce mercredi pour son titre « Divine », tournée à Disneyland Paris. Une chanson d’amour pour laquelle Lénie a tourné le clip avec Valentin Duclaux, acteur de la série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».











Ces deux là ne se quittent plus depuis des semaines et alors que la rumeur sur leur relation circule, ce clip sonne comme une officialisation pour Lénie Vacher et Valentin Duclaux.

Valentin a d’ailleurs posté des photos d’eux sur son compte Instagram aujourd’hui.

Rappelons que Lénie sera dans la prochaine saison de « Danse avec les Stars ».



VIDEO le clip de Lénie « Divine » avec Valentin Duclaux