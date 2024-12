Star Academy : les duos et chansons du 9ème prime du 7 décembre dévoilés

Publicité





Star Academy 2024, liste des duos et chansons du 9ème prime du samedi 7 décembre 2024 – C’est samedi qu’aura lieu le 9ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’un nouvel élève sera éliminé ce soir là, les stars invitées seront en plateau pour de nouveaux duos avec les académiciens.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui vendredi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2024, la liste des chansons du prime 9 du 7 décembre

En duos avec les artistes :

– Amir et Franck « Can you fell the love tonight »

– Camille Lellouche et Marguerite « Ziggie »

– Emmanuel Moire et Marine « Mon essentiel »

– Emmanuel Moire et Ulysse « Être à la hauteur »

– Patrick Bruel et Ebony « The Winner Takes It All » d’ABBA

– Carbonne et Maïa « Imagine »

Entre académiciens

– Marine et Ulysse « Come What May » de Moulin Rouge



Collégiales

– l’hymne « Recommence moi »

– « Quand on arrive en ville » avec Nikos Aliagas en guest

Défi des professeurs :

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Charles « Le temps des cathédrales » de Notre Dame de Paris

– Maureen « Hopelessly Devoted To You » de Grease

Ils chanteront aussi ensemble « La Belle et la Bête »

Liste incomplète, elle sera complétée d’ici samedi

Sondage Star Academy nominations semaine 8

Qui doit rester ? Maureen Charles Résultats Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.