Un Si Grand Soleil du 19 décembre : Catherine rejette Boris, Hélène déterminée (résumé épisode 1537 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1537 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 19 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Marie-Sophie rentre tard, Soan l’attend et l’accuse d’avoir couché avec son journaliste. Elle lui dit de le laisser tranquille et finit par lui dire que c’est un très bon coup…

Laurine est dans la pisine, Boris s’inquiète et l’interroge sur leur mère. Elle lui dit qu’elle est pire qu’hier, l’accusation de fraude la met dans un état pas possible. Laurine avoue qu’elle aussi s’inquiète. Boris veut s’arranger pour finir plus tôt pour passer la soirée avec elle.



Publicité





Chez Marc, c’est la soupe à la grimace. Marc s’en va travailler, Louis demande à sa mère si ça va. Il remarque que ça ne se passe pas bien entre eux en ce moment. Léonore dit que c’est une phase…

Alain est au téléphone avec Elisabeth, il trouve Catherine convaincante sur son droit de réponse. Elisabeth n’est pas du même avis. Elle pense qu’elle se victimise et la trouve ridicule. Alain lui dit qu’une enquête va être ouverte. Il demande à Elisabeth si elle est derrière tout ça, elle assure qu’elle n’y est pour rien.

Maéva interroge Tom sur samedi soir, il est fuyant et elle lui demande ce qu’il a. Tom dit que quelque chose le tracasse : sa grossesse. Il lui parle de l’IVG et du fait qu’il ait parlé à Hélène. Elle comprend pas qu’il ait eu besoin de parler à quelqu’un mais elle se demande pourquoi à elle.

Catherine reçoit un appel masqué, c’est Elise. Elle veut l’interroger sur l’enquête sur le centre de santé des Coquelicots. Elle est convoquée le lendemain matin.

Tom insiste pour que Maéva parle à Hélène, c’est son métier d’accompagner des gens qui avortent. Maéva hésite, elle a déjà pris sa décision. Tom insiste, elle est à l’écoute. Maéva lui demande un peu de temps pour y réfléchir. Plus tard au lycée, Tom en parle à Achille. Il dit que Maéva n’a pas pris en compte son avis, c’est aussi « son enfant ». Achille est choqué. Pendant ce temps là, Maéva en parle avec Thaïs, qui trouve la réaction de Tom égoïste. Maéva le comprend et envoie un vocal à Tom, elle est ok pour rencontrer Hélène. Tom l’appelle pour la prévenir. Il lui dit que Maéva a fait son choix, Hélène dit que ce n’est pas un problème… Elle propose de les voir demain matin. Dans son ordinateur, Hélène a déjà un dossier sur Maéva…

Soan appelle Léonore et lui propose un verre le lendemain soir, elle accepte. Chez Marc, Louis l’interroge. Il lui demande quel est le problème avec sa mère. Il dit lui aussi que c’est juste une phase mais Louis pense qu’il cherche à fuir et que Léonore est malheureuse. Louis pense que c’est à cause de lui, Marc lui assure que non. Il lui dit qu’il va tout faire pour que ça s’arrange.

Hélène annonce au directeur de l’asso qu’elle va rencontrer Maéva. Elle veut tout faire pour réaliser le rêve de Tom de devenir papa ! Il lui dit qu’il faudra quand même respecter leur choix…

Boris retrouve sa mère. Elle lui dit qu’il devrait assumer d’être un traitre, elle lui dit que c’est Elisabeth qui a organisé une escroquerie pour la faire tomber. Elle pense qu’il était au courant ! Boris dit que ça va se tasser mais Catherine est convoquée chez les flics. Elle ne veut plus lui parler ! Elle l’insulte et lui dit de ne plus lui adresser la parole tant qu’il travaillera pour Elisabeth.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : un grand départ, un rapprochement, les résumés jusqu’au 3 janvier 2025