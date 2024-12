Les Cinquante du 5 décembre 2024 : dernier jeu, qui seront les 2 derniers finalistes ? (résumé + replay épisode 69)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 69 du jeudi 5 décembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 69 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après l’élimination de Julie.











Publicité





Kévin, Enzo et Hillary sont motivés avant le tout dernier jeu. Mais en attendant, le Lion annonce un Coup de Folie ! En 10 minutes, ils doivent se déplacer aux endroits où le Lion leur indiquera. En cas de victoire, la cagnotte augmentera de 5.000 euros !

Kévin, qui boite, est en galère mais il donne tout pour la cagnotte. Et c’est réussi ! Ils font grimper la cagnotte de 5.000 euros !

Les finalistes profitent ensuite dans la piscine. Kévin est ensuite convoqué pour un « Cap ou pas cap ? ». Et il peut faire gagner aux maximum 10.000 euros à la cagnotte ! Il doit mémoriser les visages des 51 joueurs de départ et ensuite les retrouver. Kévin en retrouve 8 sur 10 et permet à faire monter la cagnotte de 6.000 euros ! Le Lion lui propose un « quitte ou double », s’il trouve les 3 prochaines cartes il monte à 12.000 euros mais en cas d’erreur il perd tout ! Kévin refuse.



Publicité





Le Lion convoque les 3 finalistes dans l’arène pour le tout dernier jeu de l’aventure ! Devant eux, un parcours et une bille pour chacun d’entre eux. A tour de rôle, ils doivent taper dans leurs billes pour les faire avancer. Si la bille sort du parcours, il faut la représenter à son endroit de départ ! Les deux premiers joueurs dont la bille passera la ligne d’arrivée et entrera dans le trou seront les deux derniers finalistes des Cinquante !

Enzo, qui n’a pas d’enfants, se sent désavantagé. Le jeu commence. C’est compliqué et serré entre les trois joueurs ! Hillary finit par prendre la tête. Enzo est 2ème, Kévin 3ème.

Les Cinquante, le replay du 5 décembre

Si vous avez manqué l’épisode 69 ce jeudi 5 décembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous le vendredi 6 décembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 70.