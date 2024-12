Un Si Grand Soleil Spoilers : Virgile de retour, Hélène inquiétée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 30 décembre 2024 au 3 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 30 décembre 2024 au 3 janvier 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le grand retour de Virgile ! Au moment où Alix est plus heureuse que jamais avec Nicolas, Virgile est de retour à Montpellier.

Pendant ce temps là, Hélène doit affronter les conséquences de ses actes. Tom et Maéva ont porté plainte, Elise interroge Hélène et creuse du côté de l’association. Louis alerte son père, qui lui aussi se penche sur le sujet et trouve des éléments accablants contre l’association.



Quant à Cécile et Achille, ils déménagent ! Et Margot est de retour, pour leur plus grand plaisir.

Lundi 30 décembre 2024 (épisode 1544) : Comprenant ce à quoi ils ont échappé, Maéva et Tom ne comptent pas se laisser faire. Quant à Léonor, elle prend une décision douloureuse.

Mardi 31 décembre 2024 (épisode 1545) : Tandis que la nouvelle complicité d’Hugo et Florent ne fait pas que des heureux, la police s’intéresse à nouveau à Hélène.

Mercredi 1er janvier 2025 (épisode 1546) : Alors qu’une nouvelle vie commence pour Cécile et Achille, Thaïs n’apprécie pas la tournure que prend la situation de Tom et Maéva.

Jeudi 2 janvier 2025 (épisode 1547) : Charlotte découvre une facette de son père qu’elle n’aurait pas imaginée. Quant à Alix, elle reçoit une visite inespérée… Mais qui tombe plutôt mal.

Vendredi 3 janvier 2025 (épisode 1548) : Marc découvre des éléments accablants pour l’association où travaille Hélène. De son côté, Achille ne sait plus où il en est sentimentalement.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 30 décembre 2024 au 3 janvier 2025

