50mn Inside du 18 janvier : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 18 janvier 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 18 janvier 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🧀 En coulisses : Comment la raclette se lance-t-elle à l’assaut des palaces ?

La folie raclette, découvrez comment ce plat réconfortant star du mois de janvier part à l’assaut des palaces.

🎬 Le portrait : Jean-Pierre Foucault

Il se confie sur les spéculations sur son départ de l’animation de Miss France.



🎤 La story : Jenifer, « ma révolution », la chanson qui a tout changé

La chanson de Jenifer qui a tout changé pour la gagnante de la Star Academy 1.

50mn Inside du 18 janvier 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ Le document : Quels sont ses secrets pour rester au sommet du luxe caribéen ?

Direction Saint-Barth, l’île la plus exclusive des Caraïbes, où la haute saison vient de démarrer.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.