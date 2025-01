Star Academy estimations demi-finale : Franck toujours en tête, Ebony en retard (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2024 estimations demi-finale 2 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2024 alors que le prime de la seconde demi-finale aura lieu dans quelques heures. Ce soir, qui de Ebony ou Franck le public va-t-il choisir d’envoyer en finale face à Marine ?





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Franck reste très en avance sur Ebony.







En effet, Franck reste actuellement à 79,4% des votes de notre sondage. Il est donc toujours très loin devant Ebony, qui est à 20,6% des votes de notre sondage. Autant dire que Franck est largement favori pour rejoindre Marine en finale et retourner au château ce soir pour la toute dernière semaine de l’aventure !







Qui, d’Ebony ou de Franck, mérite de retourner au château pour la dernière semaine d’aventure et affronter Marine en finale ? C’est à vous de choisir en votant pour votre académicien préféré ! Participez également à notre sondage pour partager votre avis. À noter : notre sondage est uniquement informatif, seuls vos votes sont pris en compte !



Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Ebony Franck Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h15 sur TF1 pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.