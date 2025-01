50mn Inside du 4 janvier : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 4 janvier 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 4 janvier 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🌟 Planète people : Une semaine de stars

🎬 En coulisses : Réveillon dans un palace : un rêve accessible ?

Comment un célèbre palace parisien a pu réussir à organiser un réveillon d’exception.



📹 Le portrait : Guillaume Canet

Rencontre avec l’acteur dans un endroit inattendu, au coeur du GIGN.

🥧 La story : Cédric Grolet : génie de la pâtisserie ou supercherie ?

Comment est-il devenu un pâtissier star aux millions d’abonnés ? Pourquoi sa réussite agace-t-elle parfois autant qu’elle fascine ?

50mn Inside du 4 janvier 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ La Barbade : comment se construire une nouvelle vie sous le soleil des Caraïbes ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.