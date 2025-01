Ici Tout Commence spoilers : un retour, des mystères, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 6 au 10 janvier 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 6 au 10 janvier 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine pour dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le deuil de Joachim, qui doit encaisse la mort de Marta, sa soeur.







Dans le même temps, Joachim découvre des traces d’un squatteur à l’institut et les élèves retrouvent leurs casiers ouverts. Derrière tout ça, c’est le retour de Cléo !

Solal et Zoé sont en couple et doivent prendre leurs marques. Quant à Bérénice, elle surprend Carla.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 janvier 2025

Lundi 6 janvier 2025 (épisode 1078) : Anaïs crée le malaise. Hortense s’improvise maîtresse de cérémonie. Solal sort de sa zone de confort.

Mardi 7 janvier 2025 (épisode 1079) : Gaspard joue avec le feu. Gaëtan fait chou blanc. Solal veut remettre le couvert.

Mercredi 8 janvier 2025 (épisode 1080) : Gaspard se brûle les ailes. Stanislas a du mal à résoudre l’équation. Le cours d’Hortense porte ses fruits.

Jeudi 9 janvier 2025 (épisode 1081) : Gaspard récolte ce qu’il a semé. Milan ne se montre pas sous son meilleur jour… De son côté, Hortense fait fructifier sa récolte.

Vendredi 10 janvier 2025 (épisode 1082) : Gaspard n’est pas sorti de l’auberge… Bérénice prend Carla au dépourvu. Billie se met aux commandes.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 6 au 10 janvier 2025

vidéo à venir

