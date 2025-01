« 30 ans d’émissions cultes » du 31 janvier : ce soir sur TF1, « Le meilleur des stars du rire »

Publicité





« 30 ans d’émissions cultes » du 31 janvier 2025 : ce soir sur TF1, « Le meilleur des stars du rire ». Ce soir à la télé, TF1 diffuse un nouveau numéro inédit de la série de documentaires « 30 ans d’émissions cultes ».





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou replay sur TF1+.







« 30 ans d'émissions cultes » du 5 juillet 2024, « Le meilleur des stars du rire »

Parodies, personnages marquants, duos cultes, sans oublier les caméras cachées et autres pièges, la télévision a fait d’eux des icônes de l’humour.

Des Inconnus au Palmashow, de Patrick Sébastien à Jamel Debbouze ou Florence Foresti, les plus grandes figures comiques reviennent sur trois décennies de rires télévisés.



De leurs débuts à leur consécration, ils dévoilent les coulisses de leurs sketchs les plus mémorables et partagent les secrets de leurs plus grands fous rires à l’écran.