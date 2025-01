C à vous du 27 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Immigration, circulaire Retailleau, immigration clandestine à Mayotte… Patrick Stefanini, représentant spécial du ministère de l’Intérieur, ancien secrétaire général du ministère de l’immigration, est l’invité de C à vous

🔵 Cessez-le-feu à Gaza : Donald Trump propose de déplacer les habitants de Gaza en Égypte ou en Jordanie. On en parle avec Vincent Lemire, historien, professeur à l’université Gustave Eiffel et auteur de la BD : “Histoire de Jérusalem”



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous, la spéciale YouTube continue avec Eloi Spinnler, chef cuisinier à la tête des restaurants « Orgueil » et « Colère » à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Maghla, Mcfly, Carlito, Inoxtag sont nos invités aux côtés de Justine Ryst, directrice générale de YouTube France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 27 janvier 2025 à 19h sur France 5.