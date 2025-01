Star Academy du 9 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 9 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de jeudi des académiciens.











Une journée qui débute avec le cours de danse de Malika. Pendant ce temps là, Charles est de retour chez lui en Bretagne. Il rencontre ses fans et leur propose de danser l’hymne de la Star Ac avec lui.

Au château, Marine montre à Franck les petits mots que des fans lui ont donné la veille lors de son retour dans sa région. Et Marine lui avoue qu’elle le trouve incroyable, Franck est la personne la plus gentille et bienveillante rencontrée au château.

Marlène arrive avec un invité : Maxime Gasteuil. Il partage son vécu avec eux. Ebony, Franck et Marine font ensuite des scènes d’impro. Et ils font ensuite visiter le château à Maxime !



Charles retrouve sa famille avec bonheur. Il retrouve aussi son cheval avant de repartir en direction du château.

Au château, Marine tricotte et en profite pour demander à Franck de mettre ses fameuses chaussettes qu’Ulysse n’avait jamais voulu porter ! Il finit par accepter !

Charles rentre au château. Il raconte sa journée et ils vont se coucher.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 9 janvier

