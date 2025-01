C dans l’air du 1er janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 1er janvier 2025





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 1er janvier 2025 : le sommaire

⬛ Macron : un mea-culpa… et un référendum ?

Hier soir, Emmanuel Macron a marqué ses huitièmes vœux depuis son arrivée à l’Élysée en 2017 par une innovation notable : son allocution a débuté avec une vidéo retraçant les événements marquants et les succès de l’année 2024. Cette séquence a mis en avant des moments forts comme les 80 ans de la Libération, l’inscription de la liberté de recourir à l’IVG dans la Constitution, les Jeux olympiques et paralympiques, ou encore la réouverture de Notre-Dame de Paris. « Nous avons prouvé qu’impossible n’était pas Français », a-t-il affirmé, sur la bande-son des JO, avant d’ajouter : « Demain, sachons garder le meilleur de ce que nous avons été en 2024 : unis, déterminés, solidaires. »



Dans une mise en scène sobre et épurée, le président a également abordé, pour la première fois, un mea culpa concernant la dissolution de l’Assemblée nationale en juin dernier. « Je dois reconnaître que la dissolution a apporté pour le moment davantage de divisions à l’Assemblée que de solutions pour les Français. La lucidité et l’humilité commandent de reconnaître qu’à cette heure, cette décision a produit plus d’instabilité que de sérénité, et j’en prends toute ma part », a-t-il déclaré.

Appelant à un « ressaisissement collectif » en 2025, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de « stabilité » et de « bons compromis ». Privé de majorité à l’Assemblée, il s’est recentré sur ses prérogatives internationales, exhortant les Européens à surmonter leur naïveté face aux règles imposées par d’autres puissances. Mais c’est une annonce inattendue qui a marqué la soirée : le président a laissé entendre qu’il pourrait recourir à un référendum en 2025 pour permettre aux Français de trancher sur des « sujets déterminants » tels que l’économie, la démocratie, ou encore la sécurité. Si le mot « référendum » n’a pas été explicitement prononcé, son entourage confirme que cette option est sérieusement envisagée.

Cette ouverture a immédiatement suscité des réactions dans l’opposition. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, a ironisé sur X : « En 2025, Macron découvre la démocratie. Tout arrive ! » Sandrine Rousseau, députée écologiste, a appelé à commencer par un référendum sur la réforme des retraites, tandis que Franck Allisio, député RN, a exprimé son scepticisme, qualifiant l’annonce de possible « énième effet d’annonce ».

Alors, que pensez-vous des vœux du président ? Quel bilan tirez-vous de l’année 2024 sur le plan politique ? Et surtout, quels sujets pourraient selon vous être soumis à un référendum ? Un sondage BVA révèle que le pouvoir d’achat reste la priorité des Français, suivi de près par la santé et la gestion de la dette. Ces thématiques pourraient-elles être au cœur des consultations évoquées ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 1er janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.