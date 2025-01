C dans l’air du 2 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 2 janvier 2025





C dans l’air du 2 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Nouvelle-Orléans : américain, vétéran, terroriste

Au moins quinze morts et des dizaines de blessés : tel est le bilan provisoire de l’attaque à la voiture-bélier survenue à La Nouvelle-Orléans (Louisiane) lors du réveillon du Nouvel An. L’assaillant, Shamsud-Din Jabbar, un Américain de 42 ans ayant servi dans l’armée, a été abattu lors d’un échange de tirs avec la police. Avant l’attaque, il avait enregistré une vidéo où il prêtait allégeance à l’État islamique. « Nous pensons qu’il n’a pas agi seul », a précisé le FBI.



Le lendemain, à Las Vegas, une explosion a secoué un Cybertruck de la marque Tesla devant un hôtel appartenant à Donald Trump, causant la mort du conducteur. Symbole de la puissance d’Elon Musk, PDG de Tesla et allié de Trump, le véhicule pourrait être au centre d’un acte terroriste. Les autorités examinent un éventuel lien entre cet incident et l’attaque en Louisiane.

Pendant ce temps, en Syrie, l’État islamique se réorganise après la chute de Bachar al-Assad. La prise de pouvoir à Damas par le groupe Hayat Tahrir Al-Cham et son chef Ahmed Al-Charaa a bouleversé l’équilibre des forces djihadistes. Opposé à ce nouveau leadership, l’EI cherche à reconstituer ses moyens. Les forces américaines et françaises ont récemment mené des frappes contre ses positions.

Aux États-Unis, un débat agite le clan Trump. Elon Musk, fervent défenseur de l’embauche de talents étrangers dans la tech, s’attire les critiques des partisans de la mouvance Maga (Make America Great Again). Toutefois, Donald Trump semble soutenir le PDG de Tesla : « J’ai toujours été favorable aux visas », a-t-il affirmé.

Alors, quelles sont les avancées sur l’enquête de La Nouvelle-Orléans ? L’État islamique est-il en passe de se renforcer ? Et jusqu’où ira l’influence d’Elon Musk dans l’administration Trump ?

