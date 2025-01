« Trois frères, Noël et un couffin » : votre téléfilm de Noël ce 10 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Trois frères, Noël et un couffin » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 10 janvier 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Trois frères, Noël et un couffin ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Trois frères, Noël et un couffin » : l’histoire, le casting

Une nuit, Luke découvre qu’un bébé a été abandonné dans la caserne de pompiers où il travaille. Sa mère a laissé un message, indiquant qu’elle reviendrait pour Noël. Luke décide de prendre l’enfant avec lui et de le ramener chez lui, où il vit avec sa mère et ses deux frères. Lorsque sa mère doit s’absenter pendant quelques jours, c’est à la fratrie de s’occuper du bébé, mais ils sont totalement désemparés…

Avec : Andrew W. Walker (Luke Brenner), Margaret Colin (Barbara Brenner), Paul Campbell (Stephan Brenner), Tyler Hynes (Taylor Brenner)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Noël avec le prince de mes rêves ».

« Noël avec le prince de mes rêves » : l’histoire et le casting

Depuis dix ans, la romancière Izzi Simmons passe ses fêtes de Noël à Silver Springs. Cependant, cette année, ses vacances à la montagne risquent d’être gâchées. Alors que la date limite de soumission de son manuscrit approche, elle fait face à un blocage créatif. Lorsqu’elle apprend que le propriétaire de son auberge favorite va prendre sa retraite, Izzi décide de s’y rendre pour y achever son livre.

Avec : Ali Stroker (Izzi Simmons), Daniel di Tomasso (Matt), Bill Marchant (Bob)