Capital du 19 janvier 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 19 janvier 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Intermarché et Marie Blachère : leurs secrets pour gagner la guerre des prix ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 19 janvier 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Intermarché : les secrets du nouveau géant qui défie Leclerc !

Un Intermarché tous les dix kilomètres en France, avec des prix capables de rivaliser avec Leclerc : tel est le pari ambitieux de l’enseigne, qui a frappé un grand coup en rachetant 300 magasins Casino, portant son total à 2 100 points de vente. Objectif : renforcer son influence et défier directement Leclerc grâce à une stratégie tarifaire agressive. Des hypermarchés à la centrale d’achat, en passant par ses usines produisant des marques distributeurs à bas coût, Capital a mené une enquête approfondie sur ce modèle unique. Quelles sont leurs méthodes, parfois originales et musclées, pour s’imposer ?

À Agen (Lot-et-Garonne), Aymeric, dirigeant d’un hypermarché, traque le moindre centime superflu dans une guerre des prix sans merci face à un concurrent Leclerc. À Toulouse (Haute-Garonne), Mathieu, déjà à la tête d’un magasin Intermarché, s’est endetté pour acquérir deux magasins Casino. Entre la reprise et la formation du personnel, la réorganisation des rayons et la reconquête des clients, les enjeux sont colossaux. Derrière cette opération d’envergure, estimée à 1,3 milliard d’euros, Thierry Cotillard, le PDG d’Intermarché, mène une offensive sur tous les fronts, avec un défi majeur : conquérir les centres-villes. Plongée dans les coulisses de cet empire en pleine expansion.



Publicité





Qui peut détrôner Marie Blachère, la reine des boulangeries pas cher ?

En moins de dix ans, des chaînes comme « Marie Blachère », « Ange » ou « Louise » ont envahi les ronds-points de France avec un modèle de boulangeries low-cost. Grâce à des prix ultra-compétitifs, une bataille acharnée pour les meilleurs emplacements et des recettes innovantes, ce secteur attire de plus en plus d’acteurs. Capital a exploré les coulisses de ces chaînes, surnommées « les chaînées », qui bousculent le marché.

Une dizaine de réseaux s’opposent désormais au géant Marie Blachère. Comment décrochent-ils les meilleurs emplacements ? Quels produits sont au cœur de la guerre des prix ? La « Maison Becam », par exemple, mise sur des recettes authentiques et des boutiques spacieuses tout en se lançant dans une politique tarifaire agressive. En seulement trois ans, son dirigeant a triplé la taille de son réseau.

Bien que toutes ces chaînes revendiquent une image artisanale, leur succès repose souvent sur des unités de production à grande échelle. En Bretagne, Boris Calle, entrepreneur ambitieux, a investi plusieurs millions d’euros dans une ligne de production ultra-moderne pour ses enseignes « Augustin et Mariette ». Son objectif : standardiser un maximum de produits pour gagner en compétitivité et conquérir davantage de parts de marché.