« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 19 janvier : votre épisode inédit ce soir sur France 3

« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 19 janvier 2025 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de sa série « Les enquêtes du commissaire Van der Valk ». Au programme aujourd'hui, l'épisode 3 intitulé « Magie à Amsterdam ».





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3







« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 19 janvier : votre épisode « Magie à Amsterdam »

Dans un manoir isolé de la campagne amstellodamoise, l’ordre de Sanguis Lunae organise une séance de magie. À l’étage, Nik Delacorte, psychiatre, et Isaak Englehart, neurochirurgien, s’engagent dans un rituel d’invocation démoniaque. Mais la cérémonie dérape : Nik quitte imprudemment le cercle rituel protecteur et trouve une mort violente. Chargé de l’enquête, le commissaire Piet Van der Valk et son équipe doivent élucider ce meurtre entouré de mystère et d’occultisme.

Avec James Atherton (Valentijn Meijer), Eleanor Fanyinka (Angelique Rousa), Olivia D’Lima (Katya Alsteen), Clara Onyemere (Rikki de Jaager), Steven Pacey (Isaak Engelhart), Esra Abdioglu (Mila Manderfeld), Annelies Appelhof (Isabelle Delacorte), Shaima Boone (Amalia Ecker), Poal Cairo (Hans Lansing), Roben Mitchell (Infirmier Beekhof), Joris Smit (Nik Delacorte), Loes Haverkort (Lena Linderman), Mike Libanon (Cliff Palache)



À propos

Retour à Amsterdam, ville éclatante d’intellect et d’art, mais aussi marquée par une face sombre et criminelle. Le commissaire Piet Van der Valk et son équipe s’apprêtent à explorer l’univers du free-running, à réfléchir sur les concepts de restitution et de rédemption, et à affronter des passionnés de magie pour élucider trois nouvelles affaires intrigantes.