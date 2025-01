Demain Nous Appartient spoiler : Marianne et Alain, le bisou ! (vidéo épisode du 13 janvier)

Publicité





Marianne vient de vivre une soirée mémorable et romantique au restaurant, en compagnie d’Alain Lehaut. Après leur dîner, les deux tourtereaux prolongent ce moment magique par une balade digestive au clair de lune, l’occasion parfaite pour mieux se découvrir. Alors que Marianne frissonne légèrement, Alain, en parfait gentleman, l’entoure de son manteau. Quelques instants plus tard, emportée par l’émotion, Marianne cède à la tentation et dépose un tendre baiser sur les lèvres d’Alain. Il semble que Sébastien Perraud ait définitivement laissé passer sa chance…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1856 du 13 janvier 2025 : Marianne embrasse Alain

